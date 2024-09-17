Певица пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Бывшая украинская певица Таисия Повалий, которая ныне известна своим поддержанием политики России и переездом в страну-агрессора, рассказала о своих проблемах со здоровьем. В рамках выступления в Кремле артистка упомянула, что испытывает недомогание.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, перед концертом Повалий пожаловалась на плохое самочувствие, что отразилось на ее выступлении.

"Голос не звучит сегодня, как нужно. Немножечко простыла. Жарко – может, под кондиционером," — призналась певица.

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Кроме того, пользователи сети обратили внимание на то, что Повалий заметно сбросила вес, что вызвало новые обсуждения вокруг ее внешнего вида.

Что касается Таисии Повалий, то с начала полномасштабного вторжения России в Украину она не высказывала осуждения военных действий. Напротив, певица продолжает активную концертную деятельность в стране-агрессоре, зарабатывая кровавые рубли.

Певица стала одной из тех известных украинцев, кто выбрал путь поддержания режима Кремля, чем вызвала возмущение и осуждение среди своих бывших поклонников в Украине.

Напомним, Минюст Украины хочет лишить всего предательницу Повалий.

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