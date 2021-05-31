Дэвид Банда продефилировал в платье.

15-летний сын певицы Мадонны и режиссера Гая Ричи, Дэвид Банда надел шелковое платье длины миди и продефилировал в нем изящной походкой.

Соответствующее видео появилось на страничке Мадонны в Instagram.

Стоит отметить, что парень достаточно свободно чувствует себя в женском образе. Он уверенно прошелся в платье, при этом даже вилял бедрами.

"Уверенность - это все..." - прокомментировала видео Мадонна.

Дэвид Банда: что известно

Банда родился в 2005 году и уже через год попал в семью Мадонны.

Мадонна и Гай Ричи усыновили африканского мальчика, когда певица посетила Малави в рамках благотворительной акции.

Вскоре после усыновления Дэвида пара развелась.

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Автор: Диана Могилевич