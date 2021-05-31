15-летний сын певицы Мадонны и режиссера Гая Ричи, Дэвид Банда надел шелковое платье длины миди и продефилировал в нем изящной походкой.
Соответствующее видео появилось на страничке Мадонны в Instagram.
Стоит отметить, что парень достаточно свободно чувствует себя в женском образе. Он уверенно прошелся в платье, при этом даже вилял бедрами.
"Уверенность - это все..." - прокомментировала видео Мадонна.
Дэвид Банда: что известно
Банда родился в 2005 году и уже через год попал в семью Мадонны.
Мадонна и Гай Ричи усыновили африканского мальчика, когда певица посетила Малави в рамках благотворительной акции.
Вскоре после усыновления Дэвида пара развелась.
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