Мужчина порадовал поклонников семейным контентом.

Известный украинский певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые показал свою маму Светлану Александровну.

Недавно артист опубликовал совместное фото с родным человеком в своем Instagram. Он приехал в гости к маме и рассказал подписчикам о ее таланте.

Оказалось, что 77-летняя мама звезды занимается живописью. Вакарчук сфотографировался со Светланой Александровной на фоне ее картин, а также вспомнил слова покойного отца.

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"Последние годы жизни папа постоянно говорил мне: "Никогда не прекращай писать... Твори, сколько можешь"... Моя мама - прекрасная художница и тоже постоянно творит... Я счастлив, когда она вдохновлена", - подписал фотографию Святослав, на которой нежно обнимает маму.

Реакция подписчиков

Поклонники певца засыпали его и маму комплиментами:

"Вы очень хорошо выглядите! Ну, мамочка! Отксерила копию"

"Спасибо маме за такого сына"

"Какая красивая ваша мамочка"

"Здоровья и долгих лет жизни вашей мамочке".

Напомним, ранее ведущая Екатерина Осадчая показала совместные фото со своей мамой Анной Павловной. Она поздравила женщину с днем рождения.

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