Ролик с анонсом нового сингла певицы появился на самом знаковом небоскрёбе Times Square.

В канун новогодних праздников здание American Eagle на Times Square, 46th and Broadway теперь украшает украинская певица Светлана Лобода (LOBODA), сменив завсегдатая этого почетного и желанного для всей мировой музыкальной индустрии места - рэпера Канье Уэста.

10 декабря LOBODA презентовала новый сингл "ЗанесLO", который стал четвертой премьерой за последние пять месяцев и моментально завоевал первые строчки всех чартов.

А звукозаписывающая компания Sony Music Entertainment разместила борд с певицей в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке.

Напомним, 10 декабря состоялась премьера новой песни от певицы Светланы Лободы "ЗанесLO". Под этот новогодний сингл хочется танцевать, наряжать ёлку, покупать подарки, проводить время с любимым человеком и наслаждаться снежными зимними днями.

Лобода: что о ней известно

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. В 2004 году стала участницей группы "ВИА Гра", но побыла в ее составе не долго, отправившись в сольное плавание.

В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Певица жила в России, а недавно в интервью заявила, что приобрела дом в Европе.

В 2021 году в августе Светлана впервые за несколько лет выступила в Украине, ее концерт прошел в Одессе.

Автор: Виолетта Орлова