Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram летнее фото.
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На снимке звезда позирует в полосатых бюстгальтере и шортиках от бренда Christian Dior. Наверх она накинула свободное парео, которое идеально дополнило ее аутфит. Также Лобода надела украшения и черные солнцезащитные очки. Интересно, что у Светланы красивая фигура, которую она часто демонстрирует.
Оказывается, что Светлана отдыхает в Дубае. По ее словам, она хочет жить там, где всегда тепло.
"За этот год я полюбила это место...сильно. Хочу жить там, где тепло... всегда", - написала Лобода.
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