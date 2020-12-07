Певица занимается спортом и демонстрирует стройную фигуру.

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram летнее фото.

Читайте такжеИзвестная модель показала пышные формы в секси-белье

На снимке звезда позирует в полосатых бюстгальтере и шортиках от бренда Christian Dior. Наверх она накинула свободное парео, которое идеально дополнило ее аутфит. Также Лобода надела украшения и черные солнцезащитные очки. Интересно, что у Светланы красивая фигура, которую она часто демонстрирует.

Оказывается, что Светлана отдыхает в Дубае. По ее словам, она хочет жить там, где всегда тепло.

"За этот год я полюбила это место...сильно. Хочу жить там, где тепло... всегда", - написала Лобода.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич