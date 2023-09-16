Блогер удивил внешностью даже свою жену, которая не сдержала эмоций.

Психолог Роман Свечкоренко, который был фаворитом Златы Огневич на шоу "Холостячка-2", перенес операцию. Блогеру пересадили волосы, а перед этим ему пришлось побрить голову.

После операции Свечкоренко был удивлен, когда себя увидел. Его голова покраснела и будто отекла. Впрочем, его это лишь развеселило.

Он записал шуточное видео, в котором показал, как сейчас выглядит. Его снимала жена, которая не скрывала эмоций. Она назвала блогера "надутым эльфом" и смеялась, а сам мужчина назвал ситуацию "мемом".

В комментариях фаны признались, что Свечкоренко напугал их своим видом. Нашлись и те, кто пошутил над блогером. Также комментаторы пишут:

"Хорошо, что вы побрились и сделали пересадку после свадьбы, потому что сейчас будет труднее найти любовь"

"Я аж испугалась"

"История о том, как я разлюбила бывшего"

"Очень ужасно, нельзя так людей пугать. Но волосы - не зубы, отрастут"

"Очень смешно, скорейшей вам реабилитации".

Роман Свечкоренко после операции - видео

Напомним, Свечкоренко женился совсем недавно. Его избранницей стала девушка, которую называют копией Златы Огневич.

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