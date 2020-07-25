Вице-премьер-министр Украины Резников женился на телеведущей

Пара официально оформила свой союз, а празднование решили перенести на неопределенный срок.

Сегодня, 25 июля, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на телеведущей Юлии Зорий.

Пара лишь официально оформила свой союз, а празднование решили перенести на неопределенный срок в связи с ситуацией в мире, и Украине в частности, сообщает ICTV.

Читайте такжеПоявились фотографии с тайной свадьбы внучки Елизаветы II

«Брак мы регистрировали в Центре предоставления административных услуг в пункте пропуска «Каланчак» на административной границе Крыма с Херсонской областью. Именно там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое. Мы хотели все проверить на себе и этим быть полезными для других. Это, действительно, удобно, доступно и главное – безопасно», – отметил Резников.

Как сообщается, дату росписи Юлия и Алексей также переносили из-за карантинных ограничений. Церемония должна была состояться еще в начале июня.

«Безопасность для нас на первом месте. Карантин не повлиял на наши отношения, наоборот, укрепил их еще больше. Мы многое поняли вместе, переосмыслили, переоценили. И то, что дата росписи сместилась, нас не огорчило, потому что это обычная формальность», – рассказала Юлия Зорий.

На росписи присутствовали только свидетели, брат Алексея, сестра Юлии и двое звездных гостей.

Как сообщал УНИАН, на днях стало известно о еще одной звездной свадьбе. Экс- "виагра" Анна Седокова выходит замуж за молодого спортсмена.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram