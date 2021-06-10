На днях она отпраздновала свой 30-й день рождения.

Известная американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски показала, в каком платье она отмечала свое 30-летие 7 июня.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

Модель отпраздновала день рождения в окружении семьи и друзей.

На фото она позирует в шелковом облегающем платье итальянского модного дома Versace голубого цвета. Наряд на бретелях, оформленный глубоким декольте, покрыт разноцветными кристаллами в виде морских звезд.

До этого в таком платье прошлась по подиуму российская манекенщица Ирина Шейк на показе весенне-летней коллекции бренда Versace в сентябре 2020 года.

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Автор: Катерина Шварц