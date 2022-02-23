Актриса поделилась весенним фото с ярким макияжем и рассказала о творческих планах.

Украинская заслуженная и народная артистка Украины Ольга Сумская опубликовала в Instagram снимок, сделанный в перерыве между съемками. Женщина сделала селфи, на котором отчетливо видна ее упругая и подтянутая кожа лица.

Поклонников поражает отсутствие морщин у знаменитости, а также ее всегда бодрый внешний вид. На фото у Сумской яркий макияж и профессиональная укладка - актриса сделала акцент на коралловые губы.

"Когда пушки стреляют, музы не молчат", - написала актриса, и анонсировала ряд своих спектаклей, в том числе, и в Донецкой области.

"Шикарная женщина, которой время не подвластно! Браво!", "Спасибо за поддержку, ждали от вас", "Именно так и должны вести себя музы! А не "я вне политики", "Хорошо писать такие красивые посты когда в твоём городе тихо", "Оличка! Вы как всегда самая красивая!", - комментируют поклонники Ольги.

Отметим, согласно опубликованному графику, Сумская выступит со спектаклем "Любовь и голуби". 24 февраля выступление запланировано в Днепре, 25 февраля - в Желтых водах, 26 февраля - в Доброполье, 27 февраля - в Северодонецке, 28 февраля - в Константиновке.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Ольга Сумская показала архивное фото, на котором целуется с любовником за спиной мужа.

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