Украинская певица Настя Каменских рассказала, что девушка должна быть разной. Именно такой является и она.
В интервью Jetsetter певица сказала, что женская многогранность является чрезвычайно интересной и привлекательной для мужчин.
"Я могу быть страстной Pantera Negra, женщиной-кошкой, нежной и любящей женой, творческой и яркой артисткой или отрывной девушкой", - говорит звезда.
Также она добавила, что ее муж Алексей Потапенко соединил в себе лучшие характеристики настоящего мужчины и творческого человека.
"У него столько интересных черт, что не хотелось бы вкладываться лишь в три слова. Однако, если у нас есть лимит и надо сказать только три (смеется), то точно выделю такие: талантливый, гениальный и у него невероятно добрая и красивая душа", - добавила Каменских.
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