Певица говорит, что может быть разной.

Украинская певица Настя Каменских рассказала, что девушка должна быть разной. Именно такой является и она.

В интервью Jetsetter певица сказала, что женская многогранность является чрезвычайно интересной и привлекательной для мужчин.

"Я могу быть страстной Pantera Negra, женщиной-кошкой, нежной и любящей женой, творческой и яркой артисткой или отрывной девушкой", - говорит звезда.

Также она добавила, что ее муж Алексей Потапенко соединил в себе лучшие характеристики настоящего мужчины и творческого человека.

"У него столько интересных черт, что не хотелось бы вкладываться лишь в три слова. Однако, если у нас есть лимит и надо сказать только три (смеется), то точно выделю такие: талантливый, гениальный и у него невероятно добрая и красивая душа", - добавила Каменских.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич