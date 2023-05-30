В сети ее засыпали комплиментами.

Украинская певица Злата Огневич поделилась с поклонниками фотографиями из новой фотосессии. В кадре знаменитость позировала в красном костюме-тройке - штанах, пиджаке и соблазнительном топе.

Однако от такой красоты, вероятно, и самой Злате стало жарко, поэтому она сняла пиджак и показалась во всей красе.

Огневич не только засветила грудь, но и привлекла мужское внимание страстным выражением лица. Она слегка приоткрыла рот и поднесла к лицу руку.

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Кроме того, артистка распустила роскошные волнистые локоны, что добавило ее образу еще большей сексуальности.

"Эти прекрасные фото как напоминание: жизнь продолжается, во всех ее проявлениях", - подписала фото Огневич.

Что пишут пользователи сети

"Я вами восхищаюсь. Волшебный голос и такая красота"

"Что за секс?"

"Красиво и нежно"

"Девушка в красном, супер"

"Красотка и талантливая личность"

Чем известна Злата Огневич

Злата Огневич - украинская певица. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение-2013". В финале она заняла третье место.

Также Злата участвовала в "Танцах со звездами", но одержать победу ей не удалось.

Самые популярные хиты артистки - "Зозуля", "Солодка кара", "Танцювати", "Буревіями", "Пристрасть".

Напомним, ранее Злата Огневич довела до слез песней о любви на войне.

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