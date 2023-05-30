Украинская певица Злата Огневич поделилась с поклонниками фотографиями из новой фотосессии. В кадре знаменитость позировала в красном костюме-тройке - штанах, пиджаке и соблазнительном топе.
Однако от такой красоты, вероятно, и самой Злате стало жарко, поэтому она сняла пиджак и показалась во всей красе.
Огневич не только засветила грудь, но и привлекла мужское внимание страстным выражением лица. Она слегка приоткрыла рот и поднесла к лицу руку.
Кроме того, артистка распустила роскошные волнистые локоны, что добавило ее образу еще большей сексуальности.
"Эти прекрасные фото как напоминание: жизнь продолжается, во всех ее проявлениях", - подписала фото Огневич.
Что пишут пользователи сети
- "Я вами восхищаюсь. Волшебный голос и такая красота"
- "Что за секс?"
- "Красиво и нежно"
- "Девушка в красном, супер"
- "Красотка и талантливая личность"
Чем известна Злата Огневич
Злата Огневич - украинская певица. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение-2013". В финале она заняла третье место.
Также Злата участвовала в "Танцах со звездами", но одержать победу ей не удалось.
Самые популярные хиты артистки - "Зозуля", "Солодка кара", "Танцювати", "Буревіями", "Пристрасть".
Напомним, ранее Злата Огневич довела до слез песней о любви на войне.