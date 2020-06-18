Вся в белом и без макияжа: Галкин в день рождения показал Пугачеву на видео

Максим Галкин сегодня отмечает день рождения. Артисту исполняется 44 года.

Российский шоумен Максим Галкин сегодня отмечает день рождения. Артисту исполняется 44 года.

По такому случаю его поздравили самые близкие люди: дети Гарри и Лиза и жена Алла Пугачева. Видео с поздравлением сам шоумен опубликовал на странице в Instagram.

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На видео юные отпрыски звездной четы поздравляют папу с праздником чтением стихотворения, а также букетами цветов.

Появилась в кадре и Алла Пугачева. Она была одета в белую кофточку, обувь белого цвета и светло-бежевые шорты. При этом звездная мама была без макияжа и с распущенными волосами.

Пугачеву можно увидеть на видео с 30-й секунды.

Как сообщал УНИАН, ранее Галкин откровенно рассказал о личной жизни с 71-летней Пугачевой.

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