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Вся в белом и без макияжа: Галкин в день рождения показал Пугачеву на видео

11:53, 18 июня 2020
Звезды
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Появилась в кадре и Алла Пугачева / скриншот

По такому случаю его поздравили самые близкие люди: дети Гарри и Лиза и жена Алла Пугачева. Видео с поздравлением сам шоумен опубликовал на странице в Instagram.

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На видео юные отпрыски звездной четы поздравляют папу с праздником чтением стихотворения, а также букетами цветов.

Появилась в кадре и Алла Пугачева. Она была одета в белую кофточку, обувь белого цвета и светло-бежевые шорты. При этом звездная мама была без макияжа и с распущенными волосами.

Пугачеву можно увидеть на видео с 30-й секунды.

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Теги: #Галкин#Пугачева и Галкин