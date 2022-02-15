Экс-министр Украины и соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет официально узаконил отношения со своей возлюбленной, основательницей бренда Bettter и бывшей fashion-директором Vogue Ukraine Юлией Пелипас.
Пара начала встречаться еще в 2020 году. Они вместе появлялись на светских мероприятиях, публиковали совместные фотографии и не скрывали своих чувств. 14 февраля стало известно о том, что они официально расписались.
Юлия в своем инста-блоге поделилась радостным событием. Вероятно, влюбленные не устраивали пышную свадьбу, так как ни фотографий, ни видео с торжества пока нет.
Стоит отметить, что Дубилет уже был женат, но в 2019 году развелся. А Юлия воспитывает двоих детей от предыдущего брака.
Напомним, ранее Настя Каменских показала неудачные варианты своего свадебного образа.