Пара объявила о женитьбе 14 февраля, в День всех влюбленных.

Экс-министр Украины и соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет официально узаконил отношения со своей возлюбленной, основательницей бренда Bettter и бывшей fashion-директором Vogue Ukraine Юлией Пелипас.

Пара начала встречаться еще в 2020 году. Они вместе появлялись на светских мероприятиях, публиковали совместные фотографии и не скрывали своих чувств. 14 февраля стало известно о том, что они официально расписались.

Юлия в своем инста-блоге поделилась радостным событием. Вероятно, влюбленные не устраивали пышную свадьбу, так как ни фотографий, ни видео с торжества пока нет.

Стоит отметить, что Дубилет уже был женат, но в 2019 году развелся. А Юлия воспитывает двоих детей от предыдущего брака.

Напомним, ранее Настя Каменских показала неудачные варианты своего свадебного образа.

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