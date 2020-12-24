До начала карьеры модели Стелла училась в Винчестерской школе искусств и была начинающим скульптором.

Шотландская топ-модель Стелла Теннант скончалась в возрасте 50 лет. Пять дней назад она отпраздновала свой юбилей.

Об этом сообщает BBC Russia.

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Причины внезапной смерти не говорят. В полиции не нашли ничего подозрительного в обстоятельствах произошедшего.

Теннант участвовала в показах Versace, в рекламных кампаниях Calvin Klein, Жана-Поля Готье и Burberry.

В модном доме Versace женщину назвали многолетней музой.

Стелла Теннант была внучкой герцога Девонширского Эндрю Кэвендиша и герцогини Деборы Кавендиш.

До начала карьеры модели аристократка училась в Винчестерской школе искусств и была начинающим скульптором. Позже ее заметил фотограф Vogue Стивен Майзель.

После некоторых сомнений она все же решилась стать на подиум.

В конце 1990-х годов модельер Карл Лагерфельд сделал Теннант лицом бренда Chanel, заметив ее сходство с основательницей бренда Коко Шанель.

Стелла Теннант также занималась общественными кампаниями. В частности, выступала за сокращение энергопотребления и уменьшение влияния быстрой моды на экологию.

Женщина ушла из моды в 1998-м после первой беременности, но затем возвращалась для участия в отдельных проектах.

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Автор: УНИАН