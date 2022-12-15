Артист не смог сдержать эмоций, рассказывая о лучшем Новом годе в своей жизни.

Российский певец Стас Михайлов пообщался с журналистами во время съемок новогоднего концерта. Его попросили вспомнить о самом счастливом Новом годе в жизни. Рассказывая об этом празднике, он едва не расплакался.

"Знаете, необычный год был тогда, когда был жив мой брат. Это останется самым незабываемым, когда была полноценная семья. Все остальное… Чего-то больше, чего-то меньше, а с годами начинаешь понимать, что люди рядом с тобой - самое важное. Главное, чтобы были не потери, а приобретения", - сказал артист со слезами на глазах в комментарии росСМИ.

Стоит отметить, что Михайлов сам себе противоречит. Артист говорит о том, что главное, чтобы не было потерь. Однако сам он поддержал убийственную войну в Украине и то, что российская армия многие семьи оставила без родных людей.

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С 24 февраля "вторая армия мира" во главе с диктатором Владимиром Путины не только уничтожает нашу инфраструктуру, но и убивает мирное население. Вот только это никак не трогает Михайлова, ведь для него главное, чтобы его близкие были рядом, а на остальных наплевать.

Позиция Стаса Михайлова относительно войны в Украине

На своей странице в Instagram он "родил" пост со следующими словами:

"Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Она освобождает наших братьев от "людей", которые не могут ею управлять, от "людей", которые ведут ее в пропасть…"

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