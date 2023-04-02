Паперная осталась в России и посещает светские мероприятия.

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской уже много лет живет и работает в России. 24 февраля 2022 года она приняла решение остаться в стране-агрессора, за что ее маму неоднократно забрасывали гневными комментариями.

И хоть Ольга Вячеславовна всячески пыталась оправдать свою дочь, говорила, что ей страшно и она испытывает боль за Украину, на самом деле все не так.

Паперная вместе с мужем-россиянином Владимиром Яглычем посещает светские мероприятия в РФ. На днях они побывали на премьере сериала режиссера-путиниста Федора Бондарчука. Таким образом актриса поддержала новое "творчество" Бондарчука.

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Кроме того, главную роль в сериале сыграла Светлана Ходченкова, экс-супруга Яглыча. Она, к слову, также поддерживает войну в Украине.

Отметим, Антонина Паперная молчит о войне в родной стране. Ее звездная мама очень переживает по этому поводу. Сумская неоднократно говорила, что давно не видела дочь и внуков. Однако они каждый день созваниваются и она читает детям сказки на ночь на украинском языке.

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала, отправят ли ее зятя-россиянина на войну.

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