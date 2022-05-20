В сети появились редкие кадры Олега Псюка.

После того как украинская группа Kalush Orchestra одержала громкую победу на Евровидении 2022, к ней приковано особое внимание. Особенно к солисту Олегу Псюку, который победную песню Stefania посвятил своей маме.

Интересно, что Олег постоянно ходит в розовой панаме. Она практически полностью прикрывает его лицо, не всегда можно заметить даже глаза. И хоть этот аксессуар сейчас стал трендовым среди молодежи, поклонникам интересно узнать, как выглядит Псюк без него.

Так, в начале своей карьеры Олег обходился без панамы. В одном из интервью он признался, что купил розовую панаму для съемок клипа, но даже и подумать не мог, что она станет его "фишкой" и так полюбится зрителям.

Так, в сети появилось видео, где Олега Псюка засняли без панамы. В финале Евровидения 2022 перед выступлением ему должны были надеть наушник. Ради этого Олег и снял панаму. Заметно, что парень бреет голову. Если в начале карьеры он носил волосы, то сейчас - нет.

Напомним, Kalush задал новый тренд среди модников.

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