Артистка публично обратилась к родному человеку.

Популярная украинская певица KOLA, настоящее имя которой Анастасия Прудиус, впервые показала свою маму Наталью. Артистка также рассказала о казусе, который на днях произошел с ней в аэропорту.

В своем Instagram исполнительница опубликовала несколько фотографий мамы и похвасталась ее молодым видом. KOLA даже пошутила, что женщина "попала в капсулу времени", потому что годы идут, а ее внешность не меняется. Более того, Анастасия добавила, что мама ни разу не делала инъекций красоты.

"Мне кажется, что моя мама попала в капсулу времени, где 65 лет равно 45. Люблю тебя, моя красавица! Человек не делал ни разу инъекций красоты... Я в шоке, мам. Мне очень повезло. Ты научила меня многому. Скоро у тебя день рождения, и я не смогу быть с тобой из-за графика. Но я хочу, чтобы ты знала, что ты для меня самый дорогой человек в мире, ты мое сердце. С тобой легко, весело, интересно, надежно и вопреки всему хорошо! Ты имеешь огромную жажду жизни, и я учусь этому у тебя каждый свой день! Я искренне считаю, что такой, как ты, больше нет. Спасибо за то, что выбрала меня, моя невероятная Наташа", - написала певица.

Видео дня

Также KOLA поделилась инцидентом, который произошел с ней в аэропорту. По словам певицы, ее остановили сотрудники и не хотели пропускать в аэропорт из-за ее слишком молодого вида. Они думали, что артистке нет 16 лет.

"Меня недавно не пропускали в аэропорту, потому что думали что мне нет 16 лет и почему я без родителей. Ну все логично в принципе", - рассказала исполнительница.

Напомним, ранее Миша Крупин и KOLA рассказали о сложностях в отношениях в новом клипе "Тюльпаны".

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