Печерица сказал, что находится там, где должен.

Украинский актер Александр Печерица с первых дней полномасштабного российского вторжения записался в ряды ВСУ. Он признался, что испытывал страх, но не мог поступить иначе.

"У меня было два выбора - ждать и прятаться, или попробовать защищать. Я выбрал второй вариант, и пошел в военкомат. Я увидел эту толпу с заряженными глазами, от них исходила сила, и меня сразу отпустило. Я начал дышать! И тут я понял, что я там, где должен быть", - сказал актер в программе "ЖВЛ".

Он добавил, что это его личная война, и поблагодарил родителей, что в нем течет именно украинская кровь.

"Хочу отстоять свое право на ту жизнь, которой я жил. Спасибо родителям, дедам и прадедам, что у меня есть эта кровь. Я горжусь этим. Украина должна быть украинской. Спасибо, Господи, что я не м*скаль", - сказал Печерица.

Кто такой Александр Печерица

Александр Печерица родился в Санкт-Петербурге, но вскоре вместе с родителями переехал в Краматорск. Именно в Украине он учился на актера.

Первой его значимой работой стала роль в сериале "Крепостная". Также он снимался и в других популярных сериалах - "Место под солнцем", "Мертвые лилии", "Центральная больница", "Сашка", "Спасти маму".

Напомним, Вакарчук в День украинского добровольца записал трогательное обращение.

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