Соня Евдокименко показала новое фото.

Внучка известной певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко, опубликовала в Instagram новую черно-белую фотографию.

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На снимке 19-летняя девушка позирует в брючном костюме. Соня распахнула пиджак и показала соблазнительный топ, который оголял ее животик и грудную клетку.

"Как всегда, красотка", "Безумно красивое фото", "Люблю тебя, королева", "Безукоризненно красиво", "Куколка", - засыпали комплиментами фанаты.

Кто такая Соня Евдокименко:

Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару

Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой

Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев

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Автор: Диана Могилевич