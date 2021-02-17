Евдокименко показала фото / instagram.com/iamsofiaeve
Внучка известной певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко, опубликовала в Instagram новую черно-белую фотографию.
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На снимке 19-летняя девушка позирует в брючном костюме. Соня распахнула пиджак и показала соблазнительный топ, который оголял ее животик и грудную клетку.
"Как всегда, красотка", "Безумно красивое фото", "Люблю тебя, королева", "Безукоризненно красиво", "Куколка", - засыпали комплиментами фанаты.
Евдокименко показала фото / instagram.com/iamsofiaeve
Кто такая Соня Евдокименко:
- Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару
- Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой
- Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев
- Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели
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