Новый клип известной певицы вызвал бурную реакцию в сети и стало объектом горячих обсуждений.

Солистка группы KAZKA Саша Зарицкая подогрела любопытство поклонников, опубликовав отрывок нового клипа на песню "Мушлі". Фанаты горячо обсуждают новый клип Саши Зарицкой, а именно ее нежный образ и загадочную подпись к видео. В сети активно ходят слухи о возможной беременности певицы или ее тайной свадьбе.

В коротком видео Саша предстает в изящном бежевом платье с открытыми плечами и ногами, нежно обнимая большую ракушку. Образ певицы дополняет естественный макияж и легкие локоны.

"Ничего не замечаете на этом видео?", - спросила Саша у поклонников, добавив интриги.

Подписчики сразу же начали делиться своими догадками в комментариях. Одни обратили внимание на округлый живот певицы и предположили, что она беременна. Другие же заметили кольцо на том самом пальце, где обычно носят обручальное кольцо, и высказали предположение о тайной свадьбе Саши.

Комментарии поклонников:

"Подумала фотосет беременной"

"Могу смотреть на это без остановки! Обожаю!"

"Жемчужина это ты!"

"Обручальное кольцо?"

"Новое тату?"

"Беременна?"

"Замечаю женщину-жемчужину"

Пока что Саша Зарицкая не комментирует предположения поклонников, сохраняя интригу. Однако, новый клип "Мушлі" уже вызвал большой интерес в сети, и фанаты с нетерпением ждут его премьеру, чтобы узнать правду и полюбоваться новой работой любимой певицы.

Напомним, 30-летняя солистка KAZKA после отмены свадьбы ответила, находится ли в отношениях.

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