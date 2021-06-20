Эффектный образ музыкант дополнил помадой на губах и эффектом мокрых волос.

Солист итальянской рок-группы Måneskin Давид Дамиано поделился с фанами провокационными кадрами с фотосессии в стиле БДСМ.

Читайте такжеСердце нового секс-символа занято: как выглядит девушка солиста группы Maneskin (фото)Серию смелых снимков артист опубликовал на своей странице в Instagram.

На фото солист позирует в полупрозрачном наряде в сетку и в кожаных брюках. Изюминка образа - кожаная портупея и помада на губах.

"Я люблю свою помаду", – подписал кадры Дамиано.

Победа Måneskin на Евровидении 2021

В ежегодном песенном конкурсе Евровидение 2021, проходившем в Нидерландах, победу одержали представители Италии – рокеры Maneskin с песней "Zitti E Buoni".

Стоит отметить, что именно Maneskin прогнозировали победу букмекеры.

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Автор: Ольга Робейко