Также Brainstorm спел песню на украинском языке.

Вчера состоялся международный благотворительный марафон в поддержку Украины Save Ukraine — #StopWar. В рамках двухчасового концерта, который показывали в 20 странах Европы и мира, музыканты, художники, общественные активисты, лидеры мнений со всей планеты рассказывали о важности поддержки Украины. Среди них был и популярная группа Brainstorm, который вместе с Riga Gospel Choir и String Quartet исполнил авторскую песню на украинском.

Эксклюзивно на связь с "Сніданком. Онлайн" вышел лидер группы Brainstorm Ренарс Кауперс.

По его словам, подготовка к выступлению длилась несколько недель и за это время он изучал украинский язык, чтобы спеть без акцента.

"В первые дни войны в Риге был концерт в поддержку Украины. И Brainstorm спел песню на нашем родном языке, она на латвийском называется "моя песня". И перед выступлением я сказал: "Если бы я мог, я бы спел эту песню на украинском"... И когда Катя (представитель группы из Киева – ред.) узнала об этом, она позвонила поэту Сергею Лапшу и познакомила нас. И он сделал этот трогательный и вдохновляющий текст. А дальше друзья следили за моим произношением, у нас были уроки, было много учителей", - рассказал певец.

Ренарс Кауперс рассказал, что узнал о войне в Украине, находясь в пути и называет утро 24 февраля ужасным.

"Я был в автомобиле, ехал из Лиепая в Ригу. И это было ужасно и нереально. Казалось, что ты слушаешь какие-то события из сериала. В радионовостях, когда два ведущих рассказывали, что танки перешли границу и движутся на города. Это было ужасное утро", - подчеркнул музыкант.

Много знакомых, которые есть у певца в России, говорят одно: они чувствуют стыд и ужас и не знают, как это потом исправить и как люди смогут общаться друг с другом.

Кауперс подчеркнул, что сейчас и в Латвии довольно тревожные настроения относительно ситуации в мире и подчеркнул: "Мы молимся за то, чтобы война закончилась и за всех украинцев, которые борются за всех нас".

Вас также могут заинтересовать новости: