София Ротару впервые за долгое время вышла на связь - что она сделала

Она поделилась с поклонниками трогательным фото.

Народная артистка Украины София Ротару уже больше двух лет, с начала полномасштабной войны, редко выходит на связь с поклонниками. Она лишь иногда публикует фотографии своих родных, поздравляя их с какими-то праздниками или показывает ужасные последствия после обстрелов со стороны России.

При этом все это время она не дает интервью, не появляется на светских мероприятиях и активно не ведет свои социальные сети.

В этот раз она лишь опубликовала в своем блоге трогательную фотографию со своей покойной мамой. Сегодня годовщина со дня смерти женщины.

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В кадре еще молодая Ротару обнимает своего самого важного человека. Они улыбаются на камеру.

Никаких подписей к снимку Ротару не делала, она только оставила красное сердечко.

Стоит отметить, что знаменитость ежегодно чтит память своих родных, которые умерли - мамы, папы и супруга Анатолия Евдокименко.

К слову, известно, что последние два года Ротару живет в селе Пятихатки вместе со своим сыном Русланом Евдокименко.

Напомним, ранее внучка Софии Ротару поехала в отпуск и показала фото с отдыха с мамой.

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