Певица живет под Киевом.

Украинская певица София Ротару живет под Киевом в трехэтажном особняке, общая площадь которого составляет 300 квадратных метров.

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Об этом сообщает youtube-канал Kyiv LIVE.

В доме панорамные окна, высокие потолки, гостиная с камином и со стеклянной стеной от пола до потолка. Кроме того, дизайнер спроектировал дом с деревянных колод, которые купили в Финляндии.

Также на территории дома есть гостевой домик, беседка в саду и специальное помещение для инвентаря. По данным риэлторов, такой дом можно приобрести минимум за два миллиона долларов.

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Автор: Диана Могилевич