Ротару живет под Киевом / instagram.com/sofiarotaru.official
Украинская певица София Ротару живет под Киевом в трехэтажном особняке, общая площадь которого составляет 300 квадратных метров.
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Об этом сообщает youtube-канал Kyiv LIVE.
В доме панорамные окна, высокие потолки, гостиная с камином и со стеклянной стеной от пола до потолка. Кроме того, дизайнер спроектировал дом с деревянных колод, которые купили в Финляндии.
Также на территории дома есть гостевой домик, беседка в саду и специальное помещение для инвентаря. По данным риэлторов, такой дом можно приобрести минимум за два миллиона долларов.
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