Певица спела на "Песне года".

Украинская певица София Ротару выступила на концерте в России, чтобы заработать денег.

Она выступила на "Песне года", исполнив две песни "Червона рута" и "Сердце размером с солнце". Поклонники встретили певицу аплодисментами. После концерта 73-летняя Ротару раздавала автографы.

Напомним, Ротару решила дать концерт в РФ, чтобы заработать денег. По ее словам, она не была в России больше года из-за пандемии коронавируса. В связи с кризисом звезды начали снижать свои гонорары, а София Михайловна не хочет этого делать. Но на некоторых концертах она выступает бесплатно.

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Автор: Диана Могилевич