Такой сюрприз она получила за рождение дочери.

Украинская защитница Евгения Эмеральд поделилась с поклонниками радостной новостью - ее супруг Евгений Стипанюк подарил ей стайлер для волос Dyson, стоимость которого может достигать 25 тысяч гривень.

Такой подарок она получила за рождение дочери, имя которой пока держит в секрете. На кадрах, опубликованных в инста-сториз, заметно, что Эмеральд очень рада.

"Родила в кайф, да еще и подарок за это получила! Люблю, Евгений! Желаю, чтобы у каждой девушки был заботливый и внимательный мужчина", - подписала ролик Евгения.

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Стоит отметить, что Эмеральд стала мамой во второй раз совсем недавно. Она родила девочку в браке с военным Стипанюком, за которого вышла замуж в прифронтовой Харьковской области.

Чем известна Евгения Эмеральд

До полномасштабного российского вторжения девушка занималась ювелирным бизнесом, однако после 24 февраля 2022 года взяла в руки оружие и пошла защищать Украину. Ее называют украинской Жанной д'Арк.

Сейчас Эмеральд находится в декрете, однако не исключает, что может вернуться на фронт.

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