Российская певица МакSим (Марина Абросимова), о состоянии которой ходит много слухов, уверенно пошла на поправку. Артистка уже может самостоятельно дышать через кислородную маску.
О состоянии певицы сообщает Telegram-канал Mash.
МакSим уже отключили от ЭКМО (метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности). Врачи сообщают о положительной динамике и говорят, что пневмония уже в стадии разрешения.
Правое лёгкое певицы, которое пострадало сильнее всего, тоже восстанавливается — жидкости из него откачивают всё меньше.
Артистка все еще находится в реанимации, однако шансов на ее выздоровление все больше. По больнице МакSим возят на кресле. Более того, певица уже смотрит телевизор.
Также Вас могут заинтересовать новости:
- "Скромный" праздник: Меган Маркл пригласила на свой юбилей 65 человек
- Полтора месяца во сне: директор Макsим прокомментировала состояние певицы
- MELOVIN рассказал, когда осознал свою сексуальную ориентацию
- "Недолго горевал": экс-бойфренд Лопес нашел утешение в объятиях горячей блондинки
- 62-летняя Мадонна страстно поцеловалась с молодым бойфрендом на камеру (видео)