Артистку возят на кресле, она уже может дышать через кислородную маску.

Российская певица МакSим (Марина Абросимова), о состоянии которой ходит много слухов, уверенно пошла на поправку. Артистка уже может самостоятельно дышать через кислородную маску.

О состоянии певицы сообщает Telegram-канал Mash.

МакSим уже отключили от ЭКМО (метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности). Врачи сообщают о положительной динамике и говорят, что пневмония уже в стадии разрешения.

Правое лёгкое певицы, которое пострадало сильнее всего, тоже восстанавливается — жидкости из него откачивают всё меньше.

Артистка все еще находится в реанимации, однако шансов на ее выздоровление все больше. По больнице МакSим возят на кресле. Более того, певица уже смотрит телевизор.

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Автор: Иван Бойко