Российская певица МакSим (Марина Абросимова) идет на поправку, но ей нужно время для полного выздоровления.
Об этом заявила директор певицы Маргарита Соколова в комментарии Life Shot.
"Нужно человеку просто время сейчас. Каждая болезнь нуждается в каком-то временном отрезке, чтобы поправиться, просто надо дать это время и всё. Не беспокоиться, поменьше говорить, будет всё лучше и лучше. Мы уже сказали, что это улучшение - раз, просто нужно время - два".
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МакSим - состояние здоровья певицы
В медицинское учреждение МакSим поступила 23 июня, ранее она находилась в другой больнице.
Еще с 19 июня она пребывает в искусственной коме.
Певицу госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией" 16 июня, с этого времени ее состояние остается тяжелым.
Ранее пиар-менеджер МакSим рассказывала, что певицу периодически выводят из медикаментозной комы.