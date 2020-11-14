Причиной смерти великого актера стал отказ почек.

Окружение российского актера Армена Джигарханяна, который скончался сегодня утром, утверждает, что причиной трагедии стал отказ почек.

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Об этом сообщает "MK.ru" со ссылкой на заявление друга знаменитости Артура Согоманяна.

"Армен Борисович попал в больницу в середине октября. У него был такой букет заболеваний, он, бедный, сильно мучился, живого органа у него не было, и это никакое не преувеличение. И тут стали отказывать почки", - сказал он.

В то же время Согоманян рассказал, что проблемы с почками у Джигарханяна были давно.

"Еще до больницы, когда он находился дома, было так - выпивал литр воды, а всего 70 граммов на выходе. Опухал. Уже в больнице ему раз в три дня делали гемодиализ. Три последних дня почки совсем не работали, и врачи пытались запустить почки", - рассказал он.

Последние дни Армена Джигарханяна

Также друг актера рассказал о последних днях легенды кинематографа.

"Но, мне кажется, он понимал, что уходит. В последнее время, дома он говорил Людмиле, медсестре, которая жила при нем постоянно: "Очень хочется пожить". Казалось бы, он человек одинокий, но он так любил жизнь, так держался за неё, а она за это держала его. Врач мне рассказал, что в последние дни у него как будто случилось просветление что ли. Он позвал главврача и прямо спросил: "Скажи честно, сколько мне осталось?" А сегодня в шесть утра у него остановилось сердце", - уточнил Согоманян.

Что этому предшествовало

Ранее сообщалось, что сегодня, 14 ноября, на 85-м году жизни скончался российский актер театра и кино Армен Джигарханян.

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Автор: УНИАН