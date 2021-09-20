Некоторые знаменитые пары своим примером доказывают, что несколько детей не мешают звездной карьере.

Звездная карьера и популярность не мешают воспитанию детей. Многие звездные пары Украины и Голливуда доказывают это своим примером. Мы сделали подборку знаменитостей, которые не только добились успеха в карьере, но и воспитывают троих и больше детей.

Тарас Тополя и Alyosha

Звездные супруги воспитывают трех детей: восьмилетнего Романа, пятилетнего Марка и годовалую дочь. Певцы признаются, что их дети очень шумные и озорные: сыновья исписали все стены в детской, поэтому ремонт отложили до взросления детей. Напомним, что Тарас и Елена вместе уже 11 лет.

Елена и Сергей Кравец

Звезда шоу "Квартал 95" Елена Кравец является счастливой мамой разнополых близнецов Вани и Кати. Малышам исполнилось пять лет. По словам Елены, двойняшки отличаются по характеру: дочь более задумчивая и мечтательная, а вот сын – живчик. Также у ведущей и её супруга есть старшая дочь Маша.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Эта голливудская пара известна своей любовью к детям. У Анджелины и Питта аж шестеро детей: три дочки и три сына. Лишь трое из них являются биологическими детьми пары. Одного из мальчиков Анджелина усыновила в Камбодже, второго во Вьетнаме, а приемная дочь родом из Камбоджи. Двое из родных детей Джоли являются разнополыми близнецами.

Снежана Егорова

Украинская ведущая Снежана Егорова стала мамой пять раз, а также успела уже дважды стать бабушкой. Трех младших детей – дочку и сыновей – Снежана воспитывает одна после развода с Антином Мухарским. При этом звезда сохранила прекрасную фигуру и активно занимается карьерой. Старшие дочери Анастасия и Александра родились в браке с режиссером Семеном Горовым. Сейчас им уже больше 20 лет.

Эдди Мёрфи

Читайте такжеЗнаменитые двоечники: голливудские звезды, которые плохо учились в школеЗвезда американских комедий – один из самых любвеобильных отцов Голливуда. У Мёрфи целых десять детей от разных женщин. Пять детей родились в браке с актрисой Николь Митчелл, ещё двое – от двух временных отношений.

В 2006 году актер встречался с солисткой группы Spice Girls Мелани Браун. Она родила дочь от Мёрфи, но он не признавал отцовство, пока его не подтвердил ДНК-тест. С 2012 года Мёрфи состоит в отношениях с моделью Пейдж Батчер. В этом браке родились дочь и сын.

Илон Маск

Предприниматель и миллиардер Илон Маск имеет шестерых детей, при чем все они мальчики. Ещё один сын Маска умер в раннем детстве. Первые пять детей родились в браке с канадской писательницей Джастин Уилсон: двойняшки и тройняшки. В 2018 году Маск начал отношения с певицей Граймс. Их родившийся в 2020 году сын получил необычное имя X Æ A-12.

Маск уделяет много сил воспитанию своих сыновей. Они ходят в престижную школу для одаренных детей. Он учит детей креативно мыслить, покупает им много книг и организовывает для них различные испытания, например, поход на выходные.

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Автор: Екатерина Пулатова