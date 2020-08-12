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"Бедра о бедра растирать": Слава Каминская показала страстное фото с Дикусаром

17:55, 12 августа 2020
Звезды
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Слава Каминская опубликовала фото / instagram.com/babaslavka

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Кадр был сделан во время репетиции танца для шоу "Танцы со звездами". Стоит отметить, что фото получилось пикантным за счет позы, в которой сфотографировались звезды.

"Не анонимное голосование несколькими постами ранее показало, что большинство зрителей ждёт от нас танго или румбу. А мне вот кажется, рановато как-то, на первом-то свидании бёдра о бёдра растирать", - написала Слава.

Певица показала фото / instagram.com/babaslavka

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