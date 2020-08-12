"Бедра о бедра растирать": Слава Каминская показала страстное фото с Дикусаром

Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица Слава Каминская опубликовала в Instagram фотографию, где позирует с хореографом Дмитрием Дикусаром.

Читайте также"Начинаю влюбляться": Славу Каминскую заподозрили в романе с Дикусаром

Кадр был сделан во время репетиции танца для шоу "Танцы со звездами". Стоит отметить, что фото получилось пикантным за счет позы, в которой сфотографировались звезды.

"Не анонимное голосование несколькими постами ранее показало, что большинство зрителей ждёт от нас танго или румбу. А мне вот кажется, рановато как-то, на первом-то свидании бёдра о бёдра растирать", - написала Слава.

Другие звездные новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram