Поклонники приписали участнице "НеАнгелов" Славе Каминской новый роман

Певица поделилась новым фото с вероятной свекровью.

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала в Instagram фотографию с Наталией Гордиенко. При этом исполнительница подписала фото: "Свекрушенька".

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Таким постом Слава заинтриговала подписчиков. В связи с этим поклонники певицы начали приписывать ей новый роман. Реакция Каминской не заставила себя долго ждать.

"Дай только малейший повод, и чья-то бурная фантазия придумает сценарий моей личной жизни в разных вариациях", - написала Слава.

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