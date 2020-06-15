Поклонники приписали участнице "НеАнгелов" Славе Каминской новый роман
13:00, 15 июня 2020Звезды
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Певица поделилась новым фото с вероятной свекровью.
Слава Каминская заинтриговала подписчиков / фото instagram.com/babaslavka
Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала в Instagram фотографию с Наталией Гордиенко. При этом исполнительница подписала фото: "Свекрушенька".
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Таким постом Слава заинтриговала подписчиков. В связи с этим поклонники певицы начали приписывать ей новый роман. Реакция Каминской не заставила себя долго ждать.
"Дай только малейший повод, и чья-то бурная фантазия придумает сценарий моей личной жизни в разных вариациях", - написала Слава.
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