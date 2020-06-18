Певица Слава Каминская похвасталась бассейном на террасе квартиры

Участница "НеАнгелов" показала бассейн в квартире.

Певица и участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала в Instagram фото, на котором позирует с дочкой в бассейне.

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Звезда живет в "Парковом городке", который находится в Оболонском районе столицы. На террасе Каминская обустроила бассейн, в котором и купалась вместе с дочерью Лаурой. Стоит отметить, что певица надела желтый слитный купальник, который идеально подчеркивает ее талию.

"У нас тут своя Марбелья", - написала Каминская.

Поклонники Славы отметили, что так обустроить террасу - это отличная идея.

"Я представляю как люди с соседних домов с обычными лоджиями слюной давят на Славину террасу", "Ну шикарно же", "Не затопите соседей", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее поклонники приписали участнице "НеАнгелов" Славе Каминской новый роман.

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