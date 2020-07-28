Экс-супруг Ирины Билык "переключился" на Славу Каминскую (видео)

Партнером Славы по "Танцам со звездами" стал Дмитрий Дикусар.

Украинская певица Слава Каминская примет участие в шоу "Танцы со звездами". Ее партнером стал экс-супруг певицы Ирины Билык и хореографа Алены Шоптенко Дмитрий Дикусар.

Читайте такжеНазвано имя партнера экс-"виагры" Санты Димопулос в шоу "Танцы со звездами"

Дмитрий будет принимать участие в проекте уже третий раз. Каминская отметила, что партнеры интуитивно выбрали друг друга.

"Танец - это искусство. И я нашла идеального художника для этого полотна. Я бы даже сказала, мы оба интуитивно выбрали друг друга. Он уже помог мне преодолеть страх, и аккуратно раскрывает новую Славу", - сказала Каминская.

Как сообщал УНИАН, Слава Каминская стала участницей нового сезона "Танцев со звездами".

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram