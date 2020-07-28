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Экс-супруг Ирины Билык "переключился" на Славу Каминскую (видео)

14:30, 28 июля 2020
Звезды
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Слава Каминская опубликовала фото / instagram.com/babaslavka

Украинская певица Слава Каминская примет участие в шоу "Танцы со звездами". Ее партнером стал экс-супруг певицы Ирины Билык и хореографа Алены Шоптенко Дмитрий Дикусар.

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Дмитрий будет принимать участие в проекте уже третий раз. Каминская отметила, что партнеры интуитивно выбрали друг друга. 

"Танец - это искусство. И я нашла идеального художника для этого полотна. Я бы даже сказала, мы оба интуитивно выбрали друг друга. Он уже помог мне преодолеть страх, и аккуратно раскрывает новую Славу", - сказала Каминская.

@dikusar_dmitriy 👌🏼🙂

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Как сообщал УНИАН, Слава Каминская стала участницей нового сезона "Танцев со звездами".

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