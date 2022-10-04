Имя отца ребенка певица не раскрыла.

Украинская певица, экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась радостной новостью. Звезда "засветила" тест на беременность с двумя полосками. Так, она станет мамой в третий раз.

"Поздравления? Вечер в хату", - подписала фото Каминская.

Так, в сентябре 2022 года Слава Каминская призналась, что у нее появился мужчина. Его имени она не раскрыла, но заявила, что очень счастлива в этих отношениях. Вероятно, именно он и стал отцом ее третьего ребенка.

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Слава Каминская: личная жизнь

27 июня 2012 года Слава вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения. Спустя год пара объявила о разводе.

16 июля 2014 года певица вновь вышла замуж, но уже за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года - дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

Напомним, в начале войны в Украине Каминская уехала с детьми в Нидерланды. Певица рассказала, что хочет скорее найти постоянное жилье для своих детей и поехать в Киев. Слава добавила, что они с мамой постоянно спорят о том, кто быстрее уедет домой.

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