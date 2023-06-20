Скоро малыш уже будет дома.

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился с поклонниками трогательной фотографией, на которой предстал вместе со своим будущим сыном.

Они вместе сидят на подоконнике. Малыш сидит на руках у Мирошниченко, а тот нежно его обнимает. Они оба смотрят в окно. Вероятно, снимок был сделан в детском доме в Житомире, где сейчас живет почти двухлетний мальчик.

"Совсем скоро ты будешь дома", - подписал фото ведущий.

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Отметим, Тимур и Инна Мирошниченко оформляют документы на усыновление ребенка, который во время полномасштабного вторжения России в Украину потерял родителей.

Звездные супруги регулярно навещают малыша в детском доме и проводят с ним время. Совсем скоро они его уже заберут, и малыш познакомиться со своими старшими братом Марко и сестрой Мией.

Напомним, недавно Инна Мирошниченко рассказала об особенностях ребенка. По ее словам, он еще очень маленький, поэтому ему сложно подобрать обувь. Однако, как отметила девушка, малыш обожает ходить, поэтому при каждом ее визите они наматывают круги вокруг детдома и учатся подниматься по ступенькам.

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