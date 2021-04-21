Культовый кинорежиссер и продюсер Монте Хеллман скончался в возрасте 91 года.

В США скончался независимый режиссер, сценарист, актер, кинопродюсер и монтажер Монте Хеллман.

Об этом сообщает издание Variety.

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Как сообщается, Хеллман умер 20 апреля в медицинском центре Эйзенхауэра в Палм-Дезерт, Калифорния, после падения в своем доме. Ему был 91 год.

Хеллман был культовым режиссером, которым широко восхищались в индустрии. Среди его поклонников - Квентин Тарантино.

Монте Хеллман приложил руку к созданию таких фильмов как "Дорога в никуда", "Ящик смерти", "Бешеные псы", "Дикие ангелы" и др.

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Автор: Екатерина Лиманская