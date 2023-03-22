Рассказываем, сколько пропагандисты получили из государственного бюджета.

В России стали известны результаты президентского грантового конкурса культурных инициатив. 881 проект получил денежную поддержку из государственного бюджета - всего на это выделили 3 миллиарда 700 миллионов рублей (почти 2 миллиарда гривень).

Однако по факту это не гранты, а "пряники" за то, что звезды в своей деятельности подыгрывают кремлевской пропаганде. В эфире FreeДом рассказали о тех, кому с госбюджета "отсыпали" больше всего.

Дмитрий Пучков

Пучков - российский блогер, известный как "старший оперуполномоченный Goblin". Он является автором альтернативной озвучки к фильмам. Ему в марте 2023 года выделили более 19 миллионов рублей на пропагандистское шоу "Вечерний излучатель".

Проект будет выходить на российском сервисе Rutube и в социальной сети "ВКонтакте". Как заявил сам Дмитрий, своим творчеством он будет "поддерживать гражданское единство".

Игорь Матвиенко

Советский и российский композитор, а также автор песен любимой музыкальной группы Путина "Любэ" получил в рамках грантовой программы почти 29 миллионов рублей. За эти деньги он якобы собирается поставить этно-оперу "Князь Владимир".

Арию князя будет петь другой известный пропагандист - Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман. Он прославился тем, что выпустил песню "Я русский". Шаман регулярно посещает оккупантов на захваченных россиянами территориях Украины.

Татьяна Навка

Фигуристка Татьяна Навка - постоянная победительница подобных конкурсов. Как утверждает сама спортсменка, это вовсе не связано с тем, что ее муж - пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. 25 миллионов рублей Навке выделили на серию ледовых шоу.

Стоит отметить, что в прошлом году она уже получала грант в размере 14 с половиной миллионов на такой же проект - тогда она заявила, что проведет ледовое шоу "Руслан и Людмила" в оккупированном Луганске. Оно должно было состояться до 28 февраля этого года, но по неизвестным причинам этого не случилось.

Напомним, в новой серии "Симпсонов" высмеяли Путина и его длинный стол.

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