Царица убивала своих любовников, но двум из них все же удалось выжить после ночи с ней.

О египетской царице Клеопатре слагают легенды. Она стала персонажем многих культовых фильмов, ведь образ соблазнительницы, несмотря на ее жестокость, покорял многих.

По мнению древних историков, у Клеопатры было очень много любовников. Более того, за ночь с ней мужчины были готовы отдать жизнь. По данным разных источников, после того, как царица пускала в свое ложе невинных мужчин, их головы становились трофеями и выставлялись в ее дворце.

Но даже несмотря на это, некоторым все же удалось побыть подольше с Клеопатрой. Говорят, что ее первым мужем был Юлий Цезарь. Историки отмечают, что у них была любовь с первого взгляда. Во время отношений с Цезарем Клеопатра родила сына Птолемея, хотя сам Юлий не признал мальчика и не указал его в завещании. Поэтому достоверно неизвестно, был ли он отцом ребенка.

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После того, как 15 марта 44 года до н. э. Юлия убили, между римлянами началась гражданская война. Правителем восточной территории стал Марк Антоний. Он пытался обвинить Клеопатру в заговоре против Цезаря, но она не дала себя в обиду.

Царица, проявив всю свою соблазнительность и хитрость, смогла очаровать Антония. Так и начался их роман, продолжающийся целых десять лет. В 40 году до н. э. у влюбленных родились близнецы Александр Гелиос и Клеопатра Селена. Осенью 36 года до н. э. появился на свет третий ребенок - Птолемей Филадельф. После рождения детей военачальник развелся со своей супругой Октавией и официально женился на Клеопатре.

Однако, согласно древнеримским законам, этот брак не имел юридической силы.

Ранее УНИАН сообщал, зачем Клеопатра убивала своих мужчин после ночи любви.

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