Певица находится в одной из клиник Москвы, как пишут журналисты.

Скандальная российская телеведущая и певица Ольга Бузова, по информации СМИ, попала в реанимацию.

Как сообщает "СтарХит", знаменитости провели хирургическое вмешательство под общим наркозом.

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Сейчас 35-летняя Бузова постепенно приходит в себя после хирургического вмешательства. Она находится под пристальным вниманием специалистов в отделении реанимации.

В последнее время артистку преследует черная полоса. Прошлым летом она получила травму во время тренировок для шоу "Ледниковый период", а в начале года осталась с разбитым сердцем после расставания с бойфрендом.

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Автор: Ольга Робейко