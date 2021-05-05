Скандальная российская телеведущая и певица Ольга Бузова, по информации СМИ, попала в реанимацию.
Как сообщает "СтарХит", знаменитости провели хирургическое вмешательство под общим наркозом.
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Сейчас 35-летняя Бузова постепенно приходит в себя после хирургического вмешательства. Она находится под пристальным вниманием специалистов в отделении реанимации.
В последнее время артистку преследует черная полоса. Прошлым летом она получила травму во время тренировок для шоу "Ледниковый период", а в начале года осталась с разбитым сердцем после расставания с бойфрендом.
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