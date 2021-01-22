Российская ведущая и певица Ольга Бузова объявила, что рассталась со своим возлюбленным, рэпером Давой.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. "Нас больше нет. Я свободная девушка", — отметила она.
Также певица обратилась к поклонникам с просьбой не задавать ей вопросов о Даве.
Читайте такжеПевицу Олю Бузову высмеяли за фото на тракторе в мини и каблуках"Человек творит страшные и не понятные для меня вещи", — добавила ведущая, но в то же время поблагодарила его за мгновенья счастья.
"Я любила и люблю. Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви", — написала Бузова.
Отношений Бузовой: что известно
- В начале 2020 года Дава сделал Бузовой предложение на отдыхе в Таиланде.
- Ранее артистка была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. В браке пара прожила 4 года.
- Во время участия в реалити-шоу "Дом-2" Бузова встречалась с Романом Третьяковым.
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