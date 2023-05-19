История с проездом по Южному мосту в Киеве не закончилась только тем, что у артиста забрали пропуск.

На днях народный артист Украины Виктор Павлик попал в скандал после того, как его жена похвасталась проездом по Южному мосту в Киеве - этот объект признан режимным и закрыт для гражданского транспорта с прошлого года. Катя Репяхова сказала, что это "удовольствие не для всех", показав специальный пропуск, по которому они с мужем туда попали.

Вскоре Репяхова одумалась и удалила это со своего блога, но публика уже подхватила и распространила данный ролик. На поведение блогерши и ее мужа отреагировали правоохранительные органы - спецпропуск у Виктора Павлика быстро забрали, объяснив ему и супруге, что во время войны нельзя публиковать фото и видео с режимных объектов.

Сейчас музыкант Диана Янушкевич у себя в Facebook написала, что в связи с конфликтом концерт Виктора Павлика в Германии был отменен.

Видео дня

"В связи с обстоятельствами, которые имели место в жизни артиста 16−17 мая, организаторы приняли решение отменить концерт Виктора Павлика. Кто будет выступать на благотворительном концерте 4.06 мы сообщим позже", - сообщила Янушкевич.

Также УНИАН писал, что Виктора Павлика наказали за проезд по Южному мосту.

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