Они вместе отправились на отдых.

Певец Александр Кривошапко поделился с поклонниками новыми фотографиями, на которых предстал вместе со своей девушкой Кристиной.

Влюбленная пара отправилась на отдых в Карпаты, где успела искупаться в теплом бассейне. Они сделали несколько романтических кадров с видом на горы. На одном из фото Александр и Кристина целуются.

Что по этому поводу думают его поклонники - неизвестно, так как певец убрал возможность комментировать его посты.

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Однако недавно стало известно о разводе Кривошапко с супругой Марией, на которой он женился в 2022 году. У пары были проблемы в отношениях - они то сходились, то расходились.

При этом, как признавался сам Кривошапко, полномасштабное российское вторжение сплотило их, поэтому они решили пожениться. Для поклонников новость о том, что спустя год после свадьбы они развелись, была шокирующей.

Личная жизнь Александра Кривошапко

Александр Кривошапко трижды был женат. Первой его супругой была хореограф Татьяна Денисова. Однако из-за многочисленных ссор они расстались. Тогда Денисова сказала Кривошапко: "Котись колбаской".

Второй женой Александра стала украинская актриса и модель Марина Кински. В августе 2017 года у пары родился первенец - дочь Алиса. Но и с Мариной Александр вскоре расстался.

Третьей его супругой стала косметолог Мария. Недавно они развелись, пробыв в браке всего лишь год.

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