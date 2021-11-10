Певица вспомнила, как мама нарядила ее на дискотеку.

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала, как однажды собиралась с мамой на школьную дискотеку. По словам звезды, мама тогда нарядила ее в пуховик, шапку и очень длинный шарф. Такой образ совсем не понравился Наде, поэтому всю дорогу на остановку она рыдала.

"Когда увидела прогноз погоды на ближайшие дни, вспомнила, как однажды зимой мама нарядила меня на школьную дискотеку в пуховик, шапку и очень-очень длинный желтый шарф. Я же собиралась выходить красивой, пусть и легко одетой, а тут такое… В общем, шла на остановку и рыдала. Но когда троллейбус все не приезжал, а вокруг все замело, я оценила мамину предусмотрительность", - рассказала Дорофеева.

Читайте такжеPeople назвал самого сексуального мужчину года (фото)Сейчас же звезда рада, что может самостоятельно подбирать себе зимние образы. К слову, Дорофеева считается одной из самых стильных певиц в украинском шоу-бизнесе.

Ранее УНИАН сообщал, что Наде Дорофеевой стало плохо перед концертом. Звезда попала в больницу с отравлением.

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Автор: Диана Могилевич