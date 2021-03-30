Актрисе увеличили грудь без ее согласия.

Известная голливудская актриса Шэрон Стоун продолжает делиться неизвестными до сих пор фактами из своей жизни.

Читайте такжеШерон Стоун рассказала, что в детстве ее насиловал дедушкаПосле того как поклонники актрисы едва отошли от шока, вызванного признанием звезды, что дедушка насиловал ее и сестру, она удивила новым заявлением.

В мемуарах знаменитость отметила, что в 2001 году ей пришлось перенести операцию по реконструкции груди после того, как медики вырезали из нее несколько "гигантских больше, чем сама грудь" доброкачественных опухолей.

Когда она проснулась после операции, то обнаружила, что хирург вставил в ее грудь импланты больше, чем планировалось, пишет ТСН со ссылкой на издание People.

"Когда с меня сняли бинты, я обнаружила, что у меня грудь больше на целый размер. Он сказал, что они "лучше соответствуют размеру моих бедер". Врач сменял мое тело без моего знания и согласия", - рассказала актриса.

По словам актрисы, когда она спросила врача о размере ее груди, то в ответ заявил, что подумал, что она будет выглядеть лучше с большой грудью.

Также в мемуарах Шэрон Стоун рассказала, что ее обманули во время съемок фильма "Основной инстинкт". Оказывается, знаменитый эпизод в полицейском участке, где Стоун без нижнего белья перебрасывает ногу на ногу, снимали без ее согласия, путем обмана.

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Автор: Ирина Погорелая