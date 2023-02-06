В сети появилось видео, на котором украинка Анна учит американку Бетони произносить сложные слова: "нісенітниця", "Укрзалізниця", "духмяний", "непереливки", "теревенити" и "філіжанка". Конечно, у иностранки получается это очень смешно - нечетко и со странным акцентом.
Отметим, что после начала полномасштабной войны эти слова стали своеобразным "тестом", при помощи которого можно определить украинца.
Видео стало очень популярным в социальной сети TikTok и за первые сутки собрало более 70 тысяч просмотров. Все оставляют положительные комментарии и хвалят девушку за старания.
Реакция соцсетей
- "Вот теперь я понимаю, как я звучу для носителей английского языка, когда пытаюсь разговаривать. Но у девушки довольно неплохо получается, молодец!"
- "У вас отличный украинский!"
- "Крутые"
- "Неплохо у нее получается"
Также отдельно у девушек есть видео о том, как украинка учит американку произносить слово "паляниця". Этот ролик еще раз подтверждает, что иностранцы не могут правильно произносить это слово, поскольку по слогам у Бетони получается воспроизвести эти звуки, а вот сказать целиком - не очень.
Напомним, россиянка рассказала, как хотела подружиться с украинкой на "Мисс Вселенной".