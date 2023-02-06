Она попыталась сказать украинские слова "паляниця", "нісенітниця", "Укрзалізниця" и другие. Они стали "проверочными" после начала полномасштабной войны.

В сети появилось видео, на котором украинка Анна учит американку Бетони произносить сложные слова: "нісенітниця", "Укрзалізниця", "духмяний", "непереливки", "теревенити" и "філіжанка". Конечно, у иностранки получается это очень смешно - нечетко и со странным акцентом.

Отметим, что после начала полномасштабной войны эти слова стали своеобразным "тестом", при помощи которого можно определить украинца.

Видео стало очень популярным в социальной сети TikTok и за первые сутки собрало более 70 тысяч просмотров. Все оставляют положительные комментарии и хвалят девушку за старания.

Видео дня

Реакция соцсетей

"Вот теперь я понимаю, как я звучу для носителей английского языка, когда пытаюсь разговаривать. Но у девушки довольно неплохо получается, молодец!"

"У вас отличный украинский!"

"Крутые"

"Неплохо у нее получается"

Также отдельно у девушек есть видео о том, как украинка учит американку произносить слово "паляниця". Этот ролик еще раз подтверждает, что иностранцы не могут правильно произносить это слово, поскольку по слогам у Бетони получается воспроизвести эти звуки, а вот сказать целиком - не очень.

Напомним, россиянка рассказала, как хотела подружиться с украинкой на "Мисс Вселенной".

Вас также могут заинтересовать новости: