Сестры Хадид позировали с американскими буйволами на ранчо для Vogue

Звезды дистанционно приняли участие в фотосессии, которую опубликуют в американском выпуске Vogue уже в следующем месяце.

Американские модели-сестры Белла и Джиджи Хадид сейчас находятся на карантине на домашнем ранчо в Пенсильвании. Именно там звезды дистанционно приняли участие в фотосессии, которую опубликуют в американском выпуске Vogue уже в следующем месяце.

Vogue запустил интересную инициативу под названием #VoguePostcardsfromHome, что в переводе означает "Vogue-открытки из дома". Журналисты пообщались с известными моделями, в частности, с Беллой и Джиджи, чтобы те рассказали о свои последние недели в изоляции.

"Пандемия COVID-19 унесла жизни, разрушила экономику и изменила повседневную жизнь, которую мы знали. Это также показало нам, насколько мы сильны и насколько креативны даже в изоляции. Джиджи, Белла Хадид и другие модели рассказывают, как их жизнь выглядели в последние недели", – говорится в инстаграм-заметке издания Vogue.

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На фотографиях сестры примеряли удобные домашние образы с нотками "фэшн" – пуховики-кейпы, белую рубашку, джинсы и бежевые штаны, удобную спортивную кофту и шапку, а также грубые домашние ботинки. Вместе с ними в фотосессии приняли участие и животные, которые живут на их ранчо.

В комментарии для журнала Vogue сестры-звезды рассказали, что они скучают по активной жизнью, однако желают всем оставаться в безопасности.

"Мы посылаем любовь и силу всем, особенно тем, кто страдают, и людям, которые находятся на "передовой"; врачи рискуют своей жизнью каждый день, а также медработники, полицейские и люди, которые работают в продуктовых магазинах. К счастью, многие из нас могут работать из дома. Но есть много людей, которые не могут", - рассказала Джиджи Хадид.

"Я не очень хорошо себя чувствую в одиночестве, и я такой трудоголик, что мне трудно быть в одиночестве. Недавно я приложила все свои усилия, чтобы проснуться утром и произнести мои мантры, чтобы привести в более счастливое состояние свою душу. Я также начала выпуск своих футболок Chrome Hearts, которые мы в конечном итоге планируем продать, чтобы пожертвовать средства одиноким матерям по всей Америке, которые сейчас борются с финансовыми проблемы. Это благословение, что мы просыпаемся здесь, на нашей ферме", - заявила Белла Хадид.

Как сообщал ранее УНИАН, супермодель Джиджи Хадид и ее бойфренд певец Зейн Малик ждут первенца.