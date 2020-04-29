25-летняя модель Джиджи Хадид беременна от экс-солиста One Direction - СМИ

Будущие родители и их семьи очень взволнованы данным событием, рассказали знакомые пары.

Супермодель Джиджи Хадид и ее бойфренд певец Зейн Малик ждут первенца.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники, близкие к паре.

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По их данным, 25-летняя модель находится на 20 неделе беременности.

Будущие родители и их семьи очень взволнованы данным событием, рассказали знакомые пары.

Хадид и Малик начали встречаться в 2015 году. Однако до сегодняшнего дня пара два раза расходилась и снова сходилась. Последний раз слухи о том, что Хадид и Малик снова возобновили отношения, стали появляться в январе 2020 года. 23 апреля на странице модели в Instagram появилось видео с ее дня рождения, на котором присутствует певец.