Несмотря на свое этническое происхождение, он чувствует себя украинцем.

Известный музыкант Сергей Бабкин рассказал, что по этническому происхождению он россиянин. Его родители, бабушки, дедушки были родом из этой страны.

Несмотря на то, что сам артист родился в украинском Харькове, первым он выучил русский язык. По его словам, в 70-80-е годы вся музыка, литература, театр, радио и телевидение были исключительно на этом языке.

Но когда он начал писать песни, то украинский зазвучал для него по-новому. Бабкин признается, что украинский начал привлекать его своим звучанием и пластичностью. Поэтому уже в первом альбоме группы 5’nizza появилась песня "Я не той".

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"Последние 5-6 лет я пишу почти исключительно на украинском. Со СМИ, в социальных сетях, с командой, на концертах, на любых публичных мероприятиях я общаюсь исключительно на украинском. Все больше общаюсь на украинском в быту, с друзьями и семьей. С каждым месяцем украинский становится мне роднее. Ведь я чувствую себя украинцем не по этническому происхождению, а по сознательному цивилизационному выбору, по мировоззрению", - написал Бабкин в Instagram.

Он добавил, что чувствует себя частью украинской нации, которая намного больше, чем украинский этнос, и включает в себя все народы, живущие в Украине и разделяющие наши украинские ценности, культуру и язык.

"Пусть я говорю несовершенно, пусть вокабуляр у меня не такой богатый, но я буду говорить и петь на украинском, потому что это мое. Именно поэтому на вопрос "Какой у тебя родной язык?" сегодня я отвечаю – украинский", - добавил артист.

Напомним, Сергея Бабкина уличили в работе с россиянами. Его супруга объяснила, как так получилось.

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