Известный музыкант Сергей Бабкин рассказал, что по этническому происхождению он россиянин. Его родители, бабушки, дедушки были родом из этой страны.
Несмотря на то, что сам артист родился в украинском Харькове, первым он выучил русский язык. По его словам, в 70-80-е годы вся музыка, литература, театр, радио и телевидение были исключительно на этом языке.
Но когда он начал писать песни, то украинский зазвучал для него по-новому. Бабкин признается, что украинский начал привлекать его своим звучанием и пластичностью. Поэтому уже в первом альбоме группы 5’nizza появилась песня "Я не той".
"Последние 5-6 лет я пишу почти исключительно на украинском. Со СМИ, в социальных сетях, с командой, на концертах, на любых публичных мероприятиях я общаюсь исключительно на украинском. Все больше общаюсь на украинском в быту, с друзьями и семьей. С каждым месяцем украинский становится мне роднее. Ведь я чувствую себя украинцем не по этническому происхождению, а по сознательному цивилизационному выбору, по мировоззрению", - написал Бабкин в Instagram.
Он добавил, что чувствует себя частью украинской нации, которая намного больше, чем украинский этнос, и включает в себя все народы, живущие в Украине и разделяющие наши украинские ценности, культуру и язык.
"Пусть я говорю несовершенно, пусть вокабуляр у меня не такой богатый, но я буду говорить и петь на украинском, потому что это мое. Именно поэтому на вопрос "Какой у тебя родной язык?" сегодня я отвечаю – украинский", - добавил артист.
Напомним, Сергея Бабкина уличили в работе с россиянами. Его супруга объяснила, как так получилось.